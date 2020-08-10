Lübnan'da hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bugün Başbakan Hassan Diyab başta olmak üzere tüm bakanlar istifa ettiğini açıkladı. Hükümetin istifasının ardından binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Eylemciler, hükümetin istifasının ardından başta Cumhurbaşkanı Mişle Avn olmak üzere diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu. Göstericiler, protestoların 3. gününde de parlamento binasını yürümek isteyince yeniden polis ile karşı karşıya geldi. Polis, eylemcilere gaz bombası ile müdahale ederken, eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Beyrut sokakları yeniden savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

(İHA)