Lübnan'da Hükümetin Kurulması Finansal Piyasaları Canlandırdı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
, yeni hükümetin kurulmasının finansal piyasalara canlılık verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı sarayından, dün kurulan, yeni hükümete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn
, hükümetin kurulmasının finansal piyasaları olumlu yönde canlandırdığını, özellikle devlet tahvillerinde artış sağlandığını söyledi.
Yeni hükümetin kurulması, meydana gelen dengesizlikten sonra ülkede güven yenilediğini belirten Avn, yaklaşık 9 ay süre zarfında yaşananların kendilerine önemli bir ders verdiğini ifade etti.
Avn ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra Suriyeli mültecilerin krizini de ele almaya devam edeceklerini kaydetti.
Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.