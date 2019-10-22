Son Dakika Haberleri: Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor
Son Dakika Güncel Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

29 dakika önce

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor.

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde toplanan binlerce Lübnanlı, gösteri düzenledi.

Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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