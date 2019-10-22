Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor
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Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde toplanan binlerce Lübnanlı, gösteri düzenledi.
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