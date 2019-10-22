Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor.

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde toplanan binlerce Lübnanlı, gösteri düzenledi.

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