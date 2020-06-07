Lübnan'da Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlara tepkiler sürüyor - Son Dakika

Lübnan'da Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlara tepkiler sürüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri, dünkü protestolarda Şii bazı kişilerin, Hazreti Ayşe aleyhinde hakaret içerikli sloganlar kullanmasına tepki gösterdi.

Lübnan'da Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlara tepkiler sürüyor, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri, dünkü protestolarda Şii bazı kişilerin, Hazreti Ayşe aleyhinde hakaret içerikli sloganlar kullanmasına tepki gösterdi.

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi kurucusu Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik kriz nedeniyle dün başkent Beyrut'ta düzenlenen ve daha sonra Şii Hizbullah örgütü destekçileriyle göstericiler arasında gerginliklere yol açan yönetim karşıtı protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dini sembollere hakaret etme veya güvenlik güçlerine saldırmanın kimseyi bir yerlere ulaştırmayacağına işaret eden Avn, "Dün yaşananlara karşı en şiddetli kınamalar dahi yetersiz kalır. Çünkü Lübnan'daki herhangi bir mezhebin herhangi bir dini sembolüne hakaret etmek, tüm Lübnanlılara yapılmış sayılır." ifadesini kullandı.

Avn, Lübnan'da 1975'te başlayan ve 15 yıl süren iç savaşın etkilerine dikkati çekerek "Dün yaşananlar herkes için bir uyarı olsun. Birbirimizin kutsallarına saldırarak haklarımızı elde edemeyiz." uyarısında bulundu.

Meclis Başkanı'ndan uyarı

Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Berri de yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam Beyrut'ta yaşanan olayları "Lübnan'ın ulusal birliği ve iç barışını hedef alan bir fitne" olarak nitelendirdi.

Herkesi bu tür oyunlara karşı uyaran Berri, Müslüman veya Hristiyanların kutsallarına yönelik her türlü hakareti kınadı.

Ne olmuştu?

Dün ülkenin farklı bölgelerinden gelerek Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Lübnan'da gittikçe kötüleşen ekonomik krizin yol açtığı işsizlik ve hayat pahalılığını protesto etmişti.

Bu arada Şiilerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde toplanan gruplar, Beyrut'taki gösterilerin Şii Hizbullah örgütünün silahsızlandırılmasını hedef aldığı gerekçesiyle karşı gösteriler düzenlemişti.

Şehitler Meydanı ve diğer bazı noktalarda karşı karşıya gelen gruplar arasında emniyet ve ordunun aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde gerginlik yaşanmadı.

Söz konusu olaylarda bazı kişilerin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşlerinden Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar atması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

Beyrut'ta gerginliğin yaşandığı bölgelerden biri olan Tarik el-Cedide Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen kişilerce açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Hassan Diyab ile ülkedeki Sünni ve Şiilerin dini mercileri, söz konusu hakaret içerikli sloganlara tepki göstermiş ve herkesi aklıselim olamaya davet emişti.

Mişel Avn, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 01:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlara tepkiler sürüyor - Son Dakika

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