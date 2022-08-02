Lübnanlı tarihçi Beyrut Limanı'nın ülkesine Osmanlı döneminde kazandırıldığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnanlı tarihçi Beyrut Limanı'nın ülkesine Osmanlı döneminde kazandırıldığını söyledi Açıklaması

02.08.2022 15:29
Lübnanlı tarihçi Beyrut Limanı'nın ülkesine Osmanlı döneminde kazandırıldığını söyledi Açıklaması

Lübnan'da iki yıl önce büyük bir patlamayla tahrip olan Beyrut Limanı'nın bu ülkeye Osmanlı döneminde kazandırıldığı, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından da modernizasyonunun yapıldığı belirtiliyor.

Lübnan'da iki yıl önce büyük bir patlamayla tahrip olan Beyrut Limanı'nın bu ülkeye Osmanlı döneminde kazandırıldığı, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından da modernizasyonunun yapıldığı belirtiliyor.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamada ülkenin önemli gelir kaynağını teşkil eden Beyrut Limanı büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Limanda bulunan ve ülkenin tahıl deposu olan silolar da iki gün önce yıkıldı.

Kısmen kullanılabilen Beyrut Limanı'nın ilk modernizasyonu ve ülke ekonomisine katkı sunması için modern liman temeli Osmanlı döneminde atıldı.

Lübnan merkezli Mirasımız Beyrut Vakfı Başkanı Suheyl Muneymine, önemli Osmanlı eserleri arasında yer alan limanın tarihi hakkında önemli araştırmalar yapan isimlerden biri.

İstanbul'daki Osmanlı arşivlerine erişim sağlayabilen Muneymine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında 2. Abdülhamid Han döneminde yeniden imar edilen limanın fotoğraflarını ortaya çıkardığını söyledi.

Muneymine, Osmanlı arşivlerinden elde ettiği fotoğraflara göre limanın yeniden inşasının Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde 1890'larda gerçekleştiğini belirtti.

Limanın binlerce yıllık geçmişinin olduğunu ancak asıl tadilatı ve dünya ticaret güzergahlarına tam bağlantısının sağlanmasına Osmanlı Sultanlarının vesile olduğunu aktardı.

Lübnan'ın 1516'dan 1918'e kadar Osmanlı Devleti'nin yönetiminde olduğunu hatırlatan Muneymine, şöyle devam etti:

"Osmanlı Devleti, Beyrut Limanı'nı 1880'den itibaren yeniden imar etme kararı aldı. Amaç ise Beyrut-İstanbul arasındaki ticaret bağlantısının güçlendirilmesinin yanı sıra Beyrut'a model bir liman kazandırmaktı. Abdülhamid Han döneminde imarı başladı ve yaklaşık iki yıl sürdü. Projenin tamamlanması sonucunda liman içerisinde gümrük, işletme idaresi, depo, barınaklar ve tren rayları inşa edildi."

Renovasyon kararı alınmadan önce limanda sadece bir terminalin bulunduğunu ve herhangi bir idare ve gümrük merkezinin yer almadığını belirten Muneymine, projenin hayata geçirilmesinden sonra limanın uluslararası bir önem kazandığını vurguladı.

Limanın Şam-Beyrut demir yolu ile bağlantısının sağlanmasının çok stratejik bir karar olduğuna dikkati çeken Lübnanlı tarihçi bu vesileyle Beyrut ve Avrupa ülkeleri arasında güçlü ticaret bağlantılarının tesis edildiğini aktardı.

Abdülhamid Han'ın bugünkü Lübnan için birçok saray ve hala ayakta duran devlet daireleri inşa ettiğini, imar süreçlerinin de profesyonel fotoğrafçılarla belgelenip arşivlendiğini belirtti.

Muneymine, vakıf bünyesinde liman dahil olmak üzere birçok eserin inşası veya renovasyonuna dair fotoğrafların mevcut olduğunu söyledi.

Lübnanlı tarihçi, fotoğraflara ulaşıp kendi vakıflarında örneklerin bulundurulmasına müsaade edilmesinden dolayı Türkiye'ye de teşekkürlerini sundu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır hasar gören tahıl silosu yaklaşık 2 yıl sonra kısmen yıkıldı Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır hasar gören tahıl silosu yaklaşık 2 yıl sonra kısmen yıkıldı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Beyrut Limanı, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnanlı tarihçi Beyrut Limanı'nın ülkesine Osmanlı döneminde kazandırıldığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:43:06. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnanlı tarihçi Beyrut Limanı'nın ülkesine Osmanlı döneminde kazandırıldığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement