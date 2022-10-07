Lübnan'da ikinci kolera vakası tespit edildi

Lübnan Sağlık Bakanı Firad Abyad, uzun yıllar sonra ülkede ikinci kolera vakasına rastlandığını ve şüpheli bazı vakaların da bulunduğunu belirtti.

Bakan Abyad, ülkenin en yoksul bölgelerinden kuzeydeki Akkar vilayetinde ortaya çıkan kolera vakalarına ilişkin başkent Beyrut'ta kısa bir değerlendirme yaptı.

İlk kolera vakasının Akkar'da ikamet eden orta yaşlı Suriyeli bir sığınmacıda görldüğünü belirten Abyad, "Aynı bölgede başka bir vaka daha tespit edildi. Başka şüpheli vakalar da var." dedi.

Koleranın çok hızlı yayılan bir hastalık olduğunu belirten Abyad, bulaşıcı hastalığın önüne geçmek ve yayılmasını önlemek için Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, dün, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.