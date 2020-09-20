Lübnan'da ilk kez günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000'i aştı - Son Dakika

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1006 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 29 bin 303'e yükseldi.
Son bir günde 11 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Lübnan'da toplam can kaybı da 297'ye ulaştı.
Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından günlük vaka sayıları artışa geçmişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:13 - Kaynak: AA
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