Lübnan'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
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Lübnan'da ilk korona virüsü vakası

7 saat önce

Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Lübnan'da ilk korona virüsü vakası, System.String[]

Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk korona virüsünün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Lübnan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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