Lübnan'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika

Lübnan'da ilk korona virüsü vakası
7 saat önce
Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk korona virüsünün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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