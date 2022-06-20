Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

20.06.2022 12:26
Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında kısa bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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