Son Dakika Haberleri: Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü
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Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü

1 saat önce

Lübnan ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurdu.

Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü, System.String[]

Lübnan ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurdu.


Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü açıkladı. Lübnan resmi ajansında yer alan haberde, gece yarısı İsrail'e ait 2 İHA'nın, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, İHA'dan birinin Hizbullah'a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


İsrail ordusu dün gece, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneydoğusunda Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el- Kudüs'e ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu. - BEYRUT

Beyrut, Lübnan, İsrail, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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