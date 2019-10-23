Son Dakika Haberleri: Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü
Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü

Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü

35 dakika önce

Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü

Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü, System.String[]

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyinde düştü.


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa bir süre önce rutin sınır güvenliği operasyonları çerçevesinde orduya ait bir İHA'nın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Lübnan bölgesine düştüğü" ifade edildi.

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İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:58 
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