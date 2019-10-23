Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü
35 dakika önce
Lübnan'da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyinde düştü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa bir süre önce rutin sınır güvenliği operasyonları çerçevesinde orduya ait bir İHA'nın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Lübnan bölgesine düştüğü" ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:58
Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti Selçuk Bayraktar: "AKINCI yuvadan ayrıldı" İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi