Son Dakika Haberleri: Lübnan'da İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilerle Dayanışma Konferansı

Lübnan'da İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilerle Dayanışma Konferansı

1 saat önce

Lübnan'da İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerle dayanışma için konferans düzenlendi.

Lübnan'da İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilerle Dayanışma Konferansı, System.String[]
Lübnan'da İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerle dayanışma için konferans düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen konferansa siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan İşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının aranmasının gerektiğini belirtti.

İsrail tarafından son dönemde tutuklulara yönelik saldırılarda artışın yaşandığına dikkati çeken Saffan, söz konusu saldırıların mahkumların geçmişte kazandığı hakları engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdulhadi ise konferansın Filistinli tutuklulara yalnız olmadıklarını göstermek ve onlara destek vermek için düzenlendiğini ifade etti.

Abdulhadi, " ABD'nin Filistin davasını tasfiye etmek için ortaya koyduğu Yüzyılın Anlaşması'nın" Filistin halkının iradesi karşısında bozulacağını vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, tüm hapishanelerindeki tutuklulara, cuma namazının yasaklandığını iletti." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güçlerinin ocak ayında bazı koğuşlara çok sayıda Filistinli tutuklunun yaralanmasına neden olan baskınlar düzenlemesinden bu yana tüm İsrail hapishanelerinde gerginlik hakim.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, İsrail, Güncel
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