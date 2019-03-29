Lübnan'da İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilerle Dayanışma Konferansı - Beyrut

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beyrut'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma konferansı Konferansa katılan siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileri İşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan'ın konferanstaki...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Beyrut'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma konferansı

Konferansa katılan siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileri

İşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan'ın konferanstaki konuşması

Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdulhadi'nin konferanstaki konuşması Lübnan'da İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerle dayanışma için konferans düzenlendi.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen konferansa siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.



Konferansta konuşan İşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının aranmasının gerektiğini belirtti.



Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdulhadi ise konferansın Filistinli tutuklulara yalnız olmadıklarını göstermek ve onlara destek vermek için düzenlendiğini ifade etti.

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