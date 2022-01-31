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Lübnan'da İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesi çökertildi - Son Dakika

Lübnan'da İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesi çökertildi

31.01.2022 16:46
Lübnan'da İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesi çökertildi

Lübnan İçişleri Bakanlığı, İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

Lübnan Enformasyon Bakanı görevini vekaleten yürüten Abbas el-Halebi, kabinenin 2022 bütçe görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında konuya dair açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi'nin bütçe görüşmesi sırasında "casusluk operasyonuna" dair verdiği bilgiyi paylaşan Halebi, şunları aktardı:

"Bakan Mevlevi, düşman İsrail'in menfaati için çalışan 17 şebekenin ortaya çıkarıldığını söyledi."

Bakan Halebi, gözaltına alınan kişi sayısına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Meclis Başkanı'ndan tebrik mesajı

Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri de Lübnan sınırları içerisinde İsrail'e karşı gerçekleştirilen başarılı operasyon dolayısıyla güvenlik güçlerini tebrik etti.

Hizbullah'a ait "El-Ahbariya" gazetesinde bugün yayımlanan haberde, Lübnan İç Güvenlik Servisinin 4 hafta süren operasyonu sonucu, Mossad için çalıştıkları iddiasıyla 15 kişinin ülkenin farklı bölgelerinde gözaltına alındığı bildirilmişti.

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İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesi çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesi çökertildi - Son Dakika
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