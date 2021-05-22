Lübnan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Sayda'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Beyrut'ta Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda bir araya gelen göstericiler, Lübnan ve Filistin bayraklarıyla Şehitler Mezarlığına kadar yürüdü.

Filistin halkına destek sloganları atan göstericiler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Sayda kentinde de Yıldız Meydanı'nda toplanan çok sayıda Lübnanlı ve Filistinli gösterici, Lübnan ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarına karşı slogan attı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.