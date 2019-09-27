Lübnan'da Jacques Chriac için yas ilan edildi
1 saat önce
Hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chriac için Lübnan'da, bir günlük yas ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
Hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chriac için Lübnan'da, bir günlük yas ilan edildi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chriac'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Hariri, Lübnan dostu olarak nitelendirdiği (86) yaşındaki Jacques Chriac bir günlük yas ilan ederek şunları aktardı, "Lübnan dostu olan Jacques Chriac'ın ölümü nedeniyle Pazartesi günü yas ilan ediyoruz" dedi.
Öte yandan Chirac Pazartesi günü toprağa verilecek. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac dün hayatını kaybetmişti. - BEYRUT
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı Valilikte düzenlenen deprem toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması tepki çekti