- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı

14.01.2021 17:32

- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vak'aların önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağı başladı.

- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı

BEYRUT - Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vak'aların önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağı başladı.

Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağı başladı. Vak'alardaki artış engellenmesi için ülke genelinde 11 gün boyunca uygulanacak yasak çerçevesinde vatandaşlar yalnızca acil nedenlerle özel izin alarak dışarı çıkabilecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Yüksek Savunma Konseyi toplantısının başında yaptığı konuşmada, "Hastanelerin kapılarında gördüğümüz trajedi, korona virüsün yayılmasının yol açtığı felaketin boyutunu azaltabilmemiz için ciddi önlemler gerektiriyor" demişti. Başbakan Hassan Diab ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin salgında tehlikeli bir aşamaya girdiğini ve yetkililerin katı karantina önlemleri alması gerektiğini belirtmişti.

Lübnanlı yetkililer, ekonomik kaygılar nedeniyle Noel ve yeni yıl öncesinde kısıtlamaları gevşettikten sonra ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Lübnan'da şu ana kadar 231 bin 936 korona virüs vak'ası kaydedilirken, toplam bin 740 kişi hayatını kaybetti.

- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı
- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı
- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı
- Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Lübnan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor         
17:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak         
17:07
Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti         
16:49
Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi         
16:35
Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı         
16:25
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi         
16:13
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:25
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 18:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei