Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Kar Fırtınasının Vurduğu Suriyeliler Yardım Bekliyor

Lübnan'da Kar Fırtınasının Vurduğu Suriyeliler Yardım Bekliyor

15 dakika önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Lübnan'ın Arsal beldesindeki mülteci kamplarında etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğukların mağdur ettiği Suriyeli mülteciler için acil yardım çağrısı yaptı.

Lübnan'da Kar Fırtınasının Vurduğu Suriyeliler Yardım Bekliyor, System.String[]
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Lübnan'ın Arsal beldesindeki mülteci kamplarında etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğukların mağdur ettiği Suriyeli mülteciler için acil yardım çağrısı yaptı.

SMDK'nın internet sitesinde yer alan Mustafa'nın açıklamasında, Arsal'deki mülteci kamplarında pazar gününden itibaren etkili olan kar ve dondurucu soğuğun etkilediği Suriyeli mültecilerin için Birleşmiş Milletlerin acilen harekete geçmesi istendi.

Mustafa, kamplardaki ailelerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarının altını çizerek, "Arsal kamplarındaki mülteciler çok zorlu şartlar altında yaşıyor. Çadırlar kar altında. Yollar kesik, çadırdakilerin ısınmak için ellerindeki yakıt miktarı çok az." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın doğusundaki Arsal'da Suriyeli mültecilerin kaldığı dağlık bölgelerde son günlerdeki yoğun kar yağışı yüzünden binlerce çadır kar altında kalmıştı.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar yüzünden ölümler yaşanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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