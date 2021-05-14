Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla' - Son Dakika
BBC

Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla'

14.05.2021 14:18
Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla', System.String[]

Karpowership firması altında Lübnan'ın elektriğinin yüzde 25'ini karşılayan Karadeniz Holding, Lübnanlı otoritelerle yaşanan maddi ve hukuki anlaşmazlıkların çözülmemesi üzerine ülkeye yönelik elektrik üretimini durdurdu.

Karpowership firması altında Lübnan'ın elektriğinin yüzde 25'ini karşılayan Karadeniz Holding, Lübnan yetkilileriyle yaşanan maddi ve hukuki anlaşmazlıkların çözülmemesi üzerine elektrik üretimini durdurdu.

Şirket, her biri 202 megavat olmak üzere toplamda 404 megavat kapasiteli Fatmagül Sultan ve Orhan Bey enerji gemileriyle Lübnan'a elektrik sağlıyordu.

Lübnanlı televizyon kanalı El Cedid'de yer alan bir haberde, enerji anlaşmalarında yolsuzluk yapıldığı suçlamalarının yer almasının ardından, savcılığın şirkete ait gemileri alıkoymayı planladığı ileri sürülmüştü. Şirket suçlamaları yalanladı.

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip Karadeniz Holding, Lübnan Mali Savcılığı'nın şirkete 25 milyon dolarlık ceza keseceği yolundaki haberleri basından takip ettiğini açıkladı.

Şirket yetkilileri, "Yaklaşık 18 aydır Lübnan hükümetine oldukça esnek davrandık ve herhangi bir ödeme planı sunulmadığı halde elektrik tedarikini sürdürdük çünkü ülke zor zamanlardan geçiyordu. Fakat hiçbir şirket böyle bir riskli ortamda faaliyete devam edemez" ifadelerini kullandı.

Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Lübnan yargısının şirkete herhangi bir resmi bildirimde bulunmadığını, söz konusu girişimin hukuki bir dayanağı olmadığını söyledi.

Zeynep Harezi, 18 aydır herhangi bir ödeme yapılmamış olmasına rağmen elektrik tedarikini sürdürdüklerini belirtti.

'Lübnan'ın 100 milyon dolardan fazla borcu birikti'

Harezi, Lübnan'a 2013'ten beri enerji gemileriyle elektrik tedariki sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Lübnan'daki ekonomik sorunlar nedeniyle 18 aydır ödeme alamıyoruz ama yıllardır çalıştığımız bir ülke olduğu ve sonrasında da salgın yaşandığı için üretime devam ettik. Bu süreçte Lübnan'ın 100 milyon dolardan fazla borcu oluştu. Fakat Lübnan yerel makamlarının hukuksuz ve haksız şekilde bizden talep ettikleri ödeme nedeniyle oradaki varlıklarımız, itibarımız ve işimiz şu an tehdit altında."

Dünyada 10'dan fazla ülkede 20'nin üzerinde enerji santraliyle faaliyet gösteren Karpowership'in bu alanda 5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor.

Lübnan'da elektrik sorunu kronik hale geldi

Lübnan'da derinleşen ekonomik krizin yansıması, elektrik kesintilerinin artmasında görülüyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Lübnan'ın elektrik dağıtım şirketi ve jeneratör işletmeleri, yakıt tedarikinin azalması ve bir sonraki sevkiyatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlikler nedeniyle elektrik dağıtımında kısıtlamalara gitti. Ülkede elektrik sıkıntısı büyüdü.

Covid-19 salgını döneminde hastaneler de elektrik kesintilerinden etkilendi. Başkent Beyrut'ta koronavirüs vakalarına bakan devlet hastanesi bazı ameliyat odalarını, bekleme odaları ile koridorlardaki klimaları kapatmak zorunda kaldı.

On yıllardır elektrik talebine yetişemeyen ülkede düzenli olarak elektrik kesintileri yaşanıyor. Çoğu Lübnanlının evinde, her gün birkaç saat sürebilen kesinti sırasında kullanmak için jeneratörler bulunuyor.

Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla'
Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla'
Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla'

Karadeniz, El Cedid, Enerji, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu: '18 aydır ödeme yapılmıyor, borç 100 milyon dolardan fazla' - Son Dakika Dünya

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