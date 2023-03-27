Lübnan'da kış saati uygulamasının uzatılmasına yönelik tartışmalar sürüyor - Son Dakika
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Lübnan'da kış saati uygulamasının uzatılmasına yönelik tartışmalar sürüyor

27.03.2023 12:03
Lübnan'da kış saati uygulamasının uzatılmasına yönelik tartışmalar sürüyor

Lübnan'ın en güçlü Hristiyan partisi durumundaki Lübnan Güçleri lideri Semir Caca, hükümetin kış saati uygulamasını bir ay uzatma kararının "Anayasa aykırı" ve "yok hükmünde" olduğunu belirtti.

Lübnan'ın en güçlü Hristiyan partisi durumundaki Lübnan Güçleri lideri Semir Caca, hükümetin kış saati uygulamasını bir ay uzatma kararının "Anayasa aykırı" ve "yok hükmünde" olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin 23 Mart'ta açıkladığı "kış saati uygulamasının 20 Nisan'a kadar uzatılması" kararına, ülkedeki özellikle Hristiyan kesimden ve siyasi partilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayınlanan açıklamasında, her yıl mart ayının son haftasında yaz saati uygulamasına geçilmesi ve saatlerin bir saat ileriye alınmasına ilişkin 20 Ağustos 1998'deki 5 no'lu Bakanlar Kurulu kararına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Hükümetin 23 Mart 2023'te saatlerin bir saat ileri alınmasını erteleme kararı Anayasa'ya aykırı ve yok hükmünde."

Kararın, "ramazan ayı dolayısıyla alındığı" iddiası

Lübnan Başbakanı Mikati, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasına 20 Nisan'da geçileceğini duyurmuştu.

Hükümet, gün ışığından daha fazla faydalanılması için her yıl mart ayında başlatılan uygulamanın ertelenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe göstermemiş ancak bunun ramazan ayı dolayısıyla yapıldığı değerlendirilmişti.

Mikati, bugün yaptığı açıklamada, kış saati uygulamasının bir ay uzatılması kararının mezhepsel bir yöne çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, gerekçenin tamamen "idari" olduğunu söylemişti.

Lübnanlılar iki farklı saat dilimi ile karşı karşıya

Lübnan'daki Hristiyan Maruni Kilisesi, konuyla ilgili açıklamasında, yaz saati uygulamasının ertelenmesi kararına uymayacaklarını duyurmuştu.

Kilisenin ardından Hristiyan sivil toplum kuruluşları, okullar ve siyasi partilerden de hükümetin bu kararına uyulmayacağı ve yaz saatine geçileceği yönünde açıklamalar gelmişti.

Lübnan Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Abbas Halebi, devlet veya özel okul-üniversitelerin hangi zaman dilimine uyması gerektiği konusunu kendilerine bıraktığını, zaman seçiminde özgür olduklarını belirtmişti.

Devlete bağlı Lübnan Üniversitesi, hükümetin kararına uyacağını ilan etse de ülkede özellikle Hristiyan ve Batılı ülkelere ait özel okullar karara uymayarak yaz saatine göre derslere başlamıştı.

Bu durum Lübnanlıları iki farklı saat dilimiyle karşı karşıya bıraktı.

Kaynak: AA
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