Lübnan'da kitap fuarına İranlı komutan Süleymani'nin posterinin asılması tepkiyle karşılandı - Son Dakika
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Lübnan'da kitap fuarına İranlı komutan Süleymani'nin posterinin asılması tepkiyle karşılandı

07.03.2022 18:56
Lübnan'da kitap fuarına İranlı komutan Süleymani'nin posterinin asılması tepkiyle karşılandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı"nda bir standa İran'ın öldürülen komutanı Kasım Süleymani'nin posterinin asılması tepkiye neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı"nda bir standa İran'ın öldürülen komutanı Kasım Süleymani'nin posterinin asılması tepkiye neden oldu.

Süleymani'nin fuardaki posterine ilk tepki Lübnanlı Sünni Milletvekili Fuad Mahzun'dan geldi.

Mahzun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada fuarın İran destekli Hizbullah'a ait bir kültürel miras olmadığına dikkati çekerek, Beyrut'un asli Arap kimliğinden kopartılamayacağını ifade etti.

Lübnanlı Milletvekili Mahzun, ne olursa olsun fuarın işgale direnen Beyrut'un bir parçası olarak kalacağını belirtti.

Sosyal medyada da bazı vatandaşların Süleymani'nin posterinin asılmasına tepki göstererek yırtmak istemesi üzerine stant görevlileri ile arbede yaşadıklarına dair görüntüler yayımlandı.

63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı, 3 Mart'ta Lübnan Başkanı Necib Mikati'nin katılımıyla açılmıştı.

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Lübnan, Kitap, İran, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da kitap fuarına İranlı komutan Süleymani'nin posterinin asılması tepkiyle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da kitap fuarına İranlı komutan Süleymani'nin posterinin asılması tepkiyle karşılandı - Son Dakika
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