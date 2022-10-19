Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

19.10.2022 12:16
Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, kolera vakası nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e, hasta sayısın da 169'a yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, kolera vakası nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e, hasta sayısın da 169'a yükseldiğini bildirdi.

Abyad, başkent Beyrut'ta ülkenin özellikle kuzey bölgesinde hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan kolera vakalarındaki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kolera nedeniyle dünden bu yana 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısın 5'e yükseldiğini belirten Abyad, vaka nedeniyle ölü sayısının hızla yükselmesinin, hastaların doktora başvurmamasından, geç hastaneye gelmesinden veya kendi imkanlarıyla evde tedavi uygulamaya çalışmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Hasta sayısındaki ciddi artışa da dikkati çeken Abyad, sadece dün 80 vakanın tespit edildiğini ve toplam hasta sayısının 169'a yükseldiğini söyledi.

Vakaların genellikle Suriyeli sığınmacılara ait kamplarda hızlı bir şekilde yayıldığını aktaran Bakan Abyad, ancak Lübnanlılar arasında da görülmeye başlandığını dile getirdi.

Firas Abyad, koleranın Lübnan'da yayılması ve ölümlere yol açmasına, içme suyunun temin edildiği kaynaklardaki kirliliğin neden olduğunu kaydetti.

Kirli nehir sularının tarımda kullanması nedeniyle de bazı tarım ürünlerinin de hastalığa sebebiyet verdiğini anlatan Abyad, sorunlu nehirlerin ve su kaynaklarının tespit edildiğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim'de, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da 13 Ekim'de, kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiğini, vaka sayısın da 26'ya yükseldiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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