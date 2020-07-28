Lübnan'da korona kısıtlamaları 2 haftalığına geri getirildi - Son Dakika

Lübnan'da korona virüs salgınında artan vaka sayılarının ardından kısıtlamalar 2 haftalığına geri getirildi.

Korona virüs salgınının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Lübnan, son zamanlarda artan korona virüs vakaları nedeni ile 2 haftalığına birçok kısıtlamayı yeniden uygulamaya başladı. Ülkedeki ibadethaneler, sinemalar, barlar, gece kulüpleri yeniden kapatılarak, spor müsabakaları askıya alındı. Özel şirket, banka ve eğitim kurumları ise sadece Salı ve Çarşamba günü açılacak. Sağlık Bakanı Hamad Hassan, yaptığı açıklamada "Bir adım geriye gitmeli ve salgın yeni başlamış gibi kararlılıkla çalışmalıyız. Daha kötü bir sağlık krizi meydana gelmeden bunu engellemeliyiz" dedi.

Başkent Beyrut'taki Beyrut Uluslararası Havalimanı, Suriye ile olan kara sınırı, limanlar, kritik devlet kurumları, tıbbi kurumlar ile sanayi ve tarım firmaları açık kalmaya devam edecek. Kısıtlamaların 10 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.

Lübnan'da toplam korona virüs vaka sayısı 3 bin 882'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51'e yükseldi. - BEYRUT