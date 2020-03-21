Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka - Son Dakika

Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka

6 saat önce

Lübnan'da korona virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 177'ye yükseldi.

Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka, System.String[]

Lübnan'da korona virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 177'ye yükseldi.

Lübnan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede korona virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 177'e ulaştı. Ülkedeki vatandaşlara sadece acil durumlarda sokağa çıkmasına izin verildi. Durumun kötüleşmemesi için polis ekipleri sürekli sokaklara inerek uyarı yapıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı vakaların durumunun stabil olduğunu belirleyerek vatandaşların dışarıya çıkmamasını istedi. Lübnanlı yetkililer vatandaşlara seslenerek panikte olmaması gerektiğini ve gerekli tedbirler alındığını vurguladı.

(İHA)

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı         
20:43
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 21:10:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]