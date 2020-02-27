Lübnan'da korona virüs vakası 3'e yükseldi - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki korona virüsü sayısının 3'e çıktığı açıklandı.



Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede bulunan İranlı bir adamda korona virüsü tespit edilmesi üzerine, toplam vaka sayısının 3'e çıktığı duyuruldu.



İran'dan geldikten birkaç gün sonra virüs belirtileri göstermeye başlayan hasta, Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'nde karantina altına alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından, hastanın durumunun stabil olduğu ifade edilirken, en yüksek standartlarda tedavi edildiği belirtildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan korona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 82 binin üzerindeyken, virüs nedenli ölüm sayısı 2 bin 800'ü geçti. - BEYRUT