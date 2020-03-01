Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği duyurulurken, toplam vaka sayısı 10'a yükseldi.

Korona virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Orta Doğu'daki vakalar da artış göstermeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 3 yeni korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Yeni vakalarda birlikte, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 10'a yükseldiği belirtildi. Hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, durumlarının stabil olduğu bildirildi.

(İHA)