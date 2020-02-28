Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi

6 saat önce

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İranlı bir kişide korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İranlı bir kişide korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.


Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan korona virüsü, hızla artış göstermeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada virüs tespit edilen kişinin bir İranlı olduğu ifade edilirken, hastanın Suriye'den gelmiş olduğu belirtildi. Rafic Hariri Üniversite hastanesinde karantinaya alınan hastanın durumunun stabil olduğu bildirildi.


Korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ederken, dünya genelinde görülen vaka sayısı 84 binin üzerinde, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 2 bin 800'ün üzerinde kaydedildi. - BEYRUT

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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