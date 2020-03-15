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Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı
6 saat önce
Lübnan'da camiler ezanların okunması için açık tutulacak ancak cemaatle namaz kılınmayacak
Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamaya göre, camiler, ezanların okunması için açık tutulacak, cemaatle namaz kılmak ise askıya alındı.
Karar, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:48
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