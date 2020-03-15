Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı - Son Dakika Dünya

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı

6 saat önce

Lübnan'da camiler ezanların okunması için açık tutulacak ancak cemaatle namaz kılınmayacak

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamaya göre, camiler, ezanların okunması için açık tutulacak, cemaatle namaz kılmak ise askıya alındı.


Karar, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındı.

Euronews.com'da Görüntüle

Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde kılınan namazlar askıya alındı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]