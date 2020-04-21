Lübnan'da koronavirüs protestosu - Son Dakika

Lübnan'da koronavirüs protestosu

Tuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik krizin eşiğinde olan Lübnan'da yüzlerce protestocu salgına rağmen sokakları doldurdu. Araçlarında kalarak sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyen eylemciler, ekonomik krizi protesto etti.

Küresel tehdit haline gelen ve başta ABD olmak üzere Avrupa'da da bir çok ülkede dalga dalga yayılan koronavirüs salgını protestosuna Lübnan da eklendi. Sosyal mesafeyi gözeterek yapılan protestolara bugün de Lübnan halkı imza attı. Başkent Beyrut başta olmak üzere büyük şehirlerde karantina nedeniyle boşalan sokaklara dökülen yüzlerce kişi; ekonomik sıkıntılar, zamlar, artan işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerini protesto amacıyla aylar önce başlayan eylemleri salgına rağmen canlandırdı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Protestocular sosyal mesafeyi bozmamak adına araçlarında kalırken, çoğunun maske, siperlik ve eldiven taktığı görüldü. Konvoy yapan protestocular, daha önce eylem için toplandıkları meydanları dolaştılar. Bazı protestocular yeşil sedir ağacı ile Lübnan'ın kırmızı ve beyaz bayrağıyla maskeler taktılar. Lübnan, koronavirüs salgını nedeniyle, ülke genelinde olağanüstü hal durumunu 26 Nisan'a kadar uzattı. Saat 19 00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İSRAİL'DE DE 2 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Birkaç gün önce de İsrail'de, devam eden yolsuzluk davası nedeniyle Benyamin Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler başkent Tel Aviv'de eylem düzenlemişti. Rabin Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi sosyal mesafe kuralına uyup iki metre arayla durarak Benjamin Netanyahu'yu protesto etmişti.