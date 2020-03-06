Lübnan'da koronavirüse yakalananların sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 16'dan 22'ye yükselirken, eğitime 14 Mart'a kadar ara verildi.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazlı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 127 kişiye test yapıldığı, bunlardan 6'sının sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 22'ye yükseldiği ifade edildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce 8 Mart'a kadar eğitime ara verme kararının 14 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kovid-19 yayılma aşamasına geçti

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'un kuzeyindeki El-Buvar Devlet Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Virüsü sınırlı sayıda tutma aşamasından çıktık. Bugün koronavirüsün yayıldığına tanıklık ediyoruz. Kaynağını bilmediğimiz 4 vaka var. Takip etmeye çalışıyoruz." dedi.

Son 48 saat içinde beklemedikleri gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Hasan, enfekte olan bazı kişilerin, "Kovid-19 görülen ülke" sınıflandırmasının dışındaki ülkelerden geldiğini aktardı.

Bu ülkelerin isimlerini paylaşmayan Hasan, önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede tespit edilen vaka sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.