Lübnan'da koronavirüse yakalananların sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da koronavirüse yakalananların sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

Lübnan'da koronavirüse yakalananların sayısı 22'ye yükseldi

18 dakika önce

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 16'dan 22'ye yükselirken, eğitime 14 Mart'a kadar ara verildi.

Lübnan'da koronavirüse yakalananların sayısı 22'ye yükseldi, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 16'dan 22'ye yükselirken, eğitime 14 Mart'a kadar ara verildi.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazlı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 127 kişiye test yapıldığı, bunlardan 6'sının sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 22'ye yükseldiği ifade edildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce 8 Mart'a kadar eğitime ara verme kararının 14 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kovid-19 yayılma aşamasına geçti

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'un kuzeyindeki El-Buvar Devlet Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Virüsü sınırlı sayıda tutma aşamasından çıktık. Bugün koronavirüsün yayıldığına tanıklık ediyoruz. Kaynağını bilmediğimiz 4 vaka var. Takip etmeye çalışıyoruz." dedi.

Son 48 saat içinde beklemedikleri gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Hasan, enfekte olan bazı kişilerin, "Kovid-19 görülen ülke" sınıflandırmasının dışındaki ülkelerden geldiğini aktardı.

Bu ülkelerin isimlerini paylaşmayan Hasan, önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede tespit edilen vaka sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

14 Mart, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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