Lübnan'da Kovid-19 aşılama işlemi 14 Şubat Pazar günü başlıyor - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyasının 14 Şubat Pazar günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 249 bin dozluk Kovid-19 aşısının yarın Lübnan'a ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, 75 yaş ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aşılanacağı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının daha önceki açıklamalarında, Pfizer/BioNTech aşısının şubat ayında ülkeye ulaşacağı ifade edilmişti.

Bakanlığın son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 866, vaka sayısının 331 bin 152, sağlığına kavuşanların sayısının da 223 bin 82 olduğu bildirilmişti.