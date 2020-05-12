Lübnan'da Kovid-19'la mücadelede yeni önlemler devreye giriyor - Son Dakika

Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde 4 gün süreyle tüm işletmelerin kapatılacağı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri ele almak üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Cumhurbaşkanı Avn, toplantı sırasında son günlerde yeni vakalar görülmesi nedeniyle yeni önlemlerin devreye alınması gerektiğine işaret ederek, vatandaşların önlemlere uyma konusunda daha duyarlı olmaları temennisinde bulundu.

Başbakan Hassan Diyab da hükümetin aldığı tedbirler sayesinde 2 ay boyunca Kovid-19 vakalarının yayılmasını engelleyebildiklerini ancak bazı bölgelerin yeterince sorumluluk sahibi olmaması nedeniyle tüm emeklerin boşa çıkma tehdidiyle karşı karşıya kalabildiğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, 14-15-16 ve 17 Mayıs'ta ülke genelindeki tüm işletmelerin kapalı tutulması kararı alındı.

İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi de zaruri bazı istisnaların olacağı 4 günlük sürenin ardından yapacakları değerlendirmeyle yeni adımlar atabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan ise televizyon konuşmasında, son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarına ilişkin endişelerini dile getirdi ve ülkede ikinci dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Hasan, 4 günlük süre zarfında sahada sürdürdükleri test çalışmalarını tamamlamaya amaçladıklarını aktardı.

Lübnan hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

İçişleri Bakanlığı, ramazan ayının girmesiyle gevşetilen önlemlerin ardından pazar günü ülkede 19.00-05.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağını devreye almıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana toplam vaka sayısının 870'e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 26'ya çıktığını açıklamıştı.