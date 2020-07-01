Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar yeniden başladı

Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Mart'ta kapatılan başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yeniden çift yönlü tarifeli uçuşlara açıldı.

Hükümet, Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği "seferberlik" çerçevesinde ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü, diplomatik temsilcilikler ve kargo seferleri dışındaki tüm uçuşlara kapattığı Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı 105 gün aradan sonra yeniden açtı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, çift yönlü uçuşlara yeniden açılan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki durumu yerinde takip etti.

Sağlık Bakanı Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan hükümeti ve özel kuruluşlar olarak ülkeyi ziyaret edecek turistlere Kovid-19 salgınından korunmaya yönelik her türlü hizmet ve kolaylığı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası Refik Hariri Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan da bugünden itibaren yurt dışındaki Lübnanlıların rahatlıkla ülkelerine dönebileceğini söyledi.

Bugün Lübnan bayrak taşıyıcısı Middle East Airlines'in (MEA) 7 uçuş gerçekleştireceği havalimanının, yüzde 10 kapasiteyle başlattığı faaliyetlerini, Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili raporları doğrultusunda artırması bekleniyor.

Ülkenin hava yolu üzerinden yurt dışına açılan tek kapısı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı, 18 Mart'tan sonra sadece yurt dışında mahsur kalan Lübnanlıların tahliyesi için kullanılırken, 24 Haziran'da kapılarını özel uçuşlara açmıştı.

Lübnan'a giriş için 2 PCR testi isteniyor

Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nın açılmasıyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, ülkeye seyahat eden her yerli ve yabancı yolcudan istenilenlerin listesi paylaşıldı.

Her yolcunun, Lübnan'a giriş yapmadan önce elektronik "MOPH PASS" sayfasına, geldiği ülkede yaptırdığı test sonucu dahil bilgilerini girmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda da ayrıca test yaptıracağı kaydedildi.

Ülkeye girişi sırasında havalimanında 150 bin Lübnan lirası karşılığında bir test yaptırılacağına işaret edilen açıklamada, geldiği ülkede test yaptırmayanların ise havalimanında yaptırdıkları testten 3 gün sonra yeni bir PCR daha testi yaptıracağı ifade edildi.

Havalimanına gelen Körfez ülkelerinden ilk yolcuların test yaptırdıkları sırada görüntü almaya çalışan basın mensupları ile buna izin vermeyen havalimanı güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana ülkede virüs kaynaklı 34 can kaybı, 1778 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.

Ekonomik krize olumlu yansıması bekleniyor

Başbakan Hassan Diyab, iki hafta önce ülkedeki ekonomik krizin seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, havalimanının açılmasıyla ekonomik olarak biraz rahatlayacaklarını söylemişti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar dün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.