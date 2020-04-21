Lübnan'da Kovid-19 önlemleri gölgesinde ekonomik kriz protestosu - Son Dakika

Lübnan'ın birçok bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan kalabalık alanlardan uzak durulması uyarılarına rağmen yüzlerce kişi ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığını protesto etti.

Lübnanlılar, salgın önlemleri nedeniyle haftalar sonra Meclis yerine başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasında parlamento toplantısı yapıldığı sırada, ülkenin pek çok kentinde sokaklara döküldü.

Beyrut şehir merkezinde ESCWA binası yakınında bulunan Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, mevcut ekonomik krizin ardından Kovid-19 önlemleri sonrası işsizliğin daha da artması ve yerel para biriminin dolar karşısında her geçen gün değer kaybetmesiyle bağlantılı olarak yaşanan hayat pahalılığını protesto etti.

Protestocular araç ve motosikletleriyle oluşturdukları konvoylarla şehir merkezinde dolaşarak "yolsuzluğa bulaşan yetkililerin yargılanması için bağımsız yargı", "hukuk devleti" ve "sosyal adalet" gibi taleplerini duyurmaya çalıştı.

Meclis Başkanı Nebih Berri başkanlığında, ekonomik ve finansal düzenlemeler başta olmak üzere bir dizi yeni yasa tasarılarılarının görüşüleceği ESCWA binasındaki parlamento toplantılarının 3 gün sürmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam, güneyindeki Sayda ve diğer bazı bölgeler de ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilere sahne oldu.

Baalbek'teki protestolara katılan Ali Taha, Lübnan resmi haber ajansına (NNA) yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde sokaklara çıkan diğer göstericiler gibi sadece evlerine ekmek götürmek ve onurlu bir yaşam sürmek istediklerini söyledi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.