Lübnan'da Kovid-19'un hızlı yayılan yeni bir türüne rastlandı - Son Dakika

Lübnan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türüne rastlandığı bildirildi.

Lübnan Parlamentosundaki Sağlık Komitesi Üyesi Ali el-Mikdad, ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki iki büyük laboratuvarda yapılan PCR testleri sonucunda virüsün genetiğinde değişim tespit edildi." dedi.

Son günlerde pozitif çıkan vakaların yüzde 50'sinin yeni virüs türü taşıdığına işaret eden Mikdad, "Bu türün tehlikesi ise daha hızlı yayılmasındadır." ifadesini kullandı.

Mikdad, bunun mutasyona uğrayan bir tür olduğu konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

Lübnan'daki salgının durumuna da dikkati çeken Mikdad, "Hastanelerin acil servislerinde bile artık yer kalmadı. En dikkat çekici nokta ise gençler arasında vakaların oranı çok yüksek." diye konuştu.

Hükümet, Kovid-19 vakalarının hızlı artışı sonucu hastanelerde yer kalmamasının yanı sıra oksijen stoklarının tükenmeye başlamasının ardından 14 Ocak'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1781 kişi hayatını kaybetti, 237 bin 132 kişi Kovid-19'a yakalandı.