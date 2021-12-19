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Lübnan'da mali kriz nedeniyle internetin kesilebileceği uyarısı - Son Dakika

Lübnan'da mali kriz nedeniyle internetin kesilebileceği uyarısı

19.12.2021 19:02
Lübnan'da mali kriz nedeniyle internetin kesilebileceği uyarısı

Lübnan Telekomünikasyon (İletişim) Bakanı Cony Kırım, mali krize bağlı yakıt sorunu nedeniyle iletişim hatları ve internetin aşamalı olarak kesilebileceği uyarısında bulundu.

Lübnan Telekomünikasyon (İletişim) Bakanı Cony Kırım, mali krize bağlı yakıt sorunu nedeniyle iletişim hatları ve internetin aşamalı olarak kesilebileceği uyarısında bulundu.

Telekomünikasyon Bakanı Kırım, yaptığı yazılı açıklamada, iletişim sektörünün işletilmesi için gerekli yakıt ile finansal kaynak bulamadıklarına işaret etti.

Yakıtın tükenmesi dolayısıyla ülkenin bazı bölgelerindeki şebeke istasyonlarının çalışmadığını aktaran Kırım, "İletişim hatları ve internetin önümüzdeki günlerden itibaren aşamalı olarak tüm Lübnan'da kesilebileceği uyarısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırım, ülkeye internet hizmeti sağlayan kamu şirketi "Ogero"ya kaynak bulunması çağrısında bulundu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizleri de beraberinde getirdi.

Lübnan lirası, ABD doları karşısında yüzde 90'a varan değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre ise Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir, ekonomik kriz nedeniyle 8 bin dolardan 3 bin doların altına düştü.

Telekomünikasyon, Ekonomik Kriz, Lübnan, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da mali kriz nedeniyle internetin kesilebileceği uyarısı - Son Dakika


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