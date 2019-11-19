Son Dakika Haberleri: Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1)
Son Dakika Güncel Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1) - Son Dakika

Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler Lübnan bayrakları ile meclis binası önünde bekleyen göstericiler Tel örgülerin önünde bekleyen Lübnan güvenlik güçleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler, parlamentoda...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler

Lübnan bayrakları ile meclis binası önünde bekleyen göstericiler

Tel örgülerin önünde bekleyen Lübnan güvenlik güçleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler, parlamentoda bugün yapılması planlanan oturumu erteletti.

Mecliste düzenlenecek oturumda "görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, suistimal ve kamu malında savurganlık gibi suçların genel affa dahil edilmesi" yönündeki bentleri de barındıran yasaların görüşüleceğini ileri süren göstericiler, söz konusu oturumun yapılamaması için meclis çevresinde insan zinciri oluşturdu.

Oturumun basına kapalı değil açık olmasını isteyen protestocular, öncelikli olarak "teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması" taleplerini yineledi.

Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1)

Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı
Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:53:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]