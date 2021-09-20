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Son dakika haber! Lübnan'da Mikati başbakanlığındaki hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika

Son dakika haber! Lübnan'da Mikati başbakanlığındaki hükümet güvenoyu aldı

20.09.2021 22:28
Son dakika haber! Lübnan'da Mikati başbakanlığındaki hükümet güvenoyu aldı, System.String[]

Son dakika haberi... Lübnan'da başkent Beyrut'taki patlamanın ardından 13 ay sonra Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Lübnan parlamentosundan güvenoyu aldı.

Lübnan'da başkent Beyrut'taki patlamanın ardından 13 ay sonra Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Lübnan parlamentosundan güvenoyu aldı.

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab istifa etmişti. Hükümeti kurma görevi 26 Temmuz'da eski Başbakan Necib Mikati'ye verilmişti. Lübnan'da hükümeti kurma görevini üstlenen Mikati, 13 ay sonra 10 Eylül'de Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile 24 bakandan oluşan yeni kabinesi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin güven oylaması ve kabinenin hazırladığı eylem planını görüşmek üzere parlamentoyu topladı. 8 saat süren meclis toplantısında Mikati hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı. Yapılan oylamada 85 milletvekili yeni hükümete lehte, 15'i ise aleyhte oy verdi.

Mikati, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, yeni kabinenin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdürmeye çalışacağını ve devletin elektrik arzını artırmaya öncelik vereceğini belirtti. Genel seçimlerin zamanında yapılması için çaba sarf edeceklerini aktaran Mikati, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasına önem verdiklerini açıkladı.

(İHA)

Son dakika haber! Lübnan'da Mikati başbakanlığındaki hükümet güvenoyu aldı

Beyrut Limanı, Hükümet, Lübnan, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Lübnan'da Mikati başbakanlığındaki hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika


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