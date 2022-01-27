Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel, İran destekli Hizbullah'ın elindeki silahla "Lübnan halkını rehin aldığı" suçlamasında bulundu.

Başkent Beyrut'ta Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile bir araya gelen Cemayel, görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı.

Cemayel, Deryan'la eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 24 Ocak'ta siyasete ara verdiği ve genel seçimlere girmeyecekleri yönündeki açıklamaları hakkında görüştüklerini belirtti.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önemini vurgulayan Cemayel, seçimlerin mutlaka düzenlenmesi gerektiğini, bu yolla ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkabileceğini ifade etti.

Açıklamasında İran destekli Hizbullah'ı hedef alan Cemayel, "Gerçek olan şu; Lübnan halkı, adı İran olan bir dış ülkenin emrindeki gayrimeşru silahla (Hizbullah) rehin alınmış vaziyette." dedi.

Halkın üzerine düşenin de direnme ve mücadele olduğunu aktaran Cemayel, bu mücadelenin barışçıl tek yolunun tüm eksikliklere rağmen seçimler olduğunu kaydetti.