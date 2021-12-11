Lübnan'da mülteci kampındaki patlamada 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere 12 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinde Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar patlamanın kampta bulunan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiğini iddia etti. Bazı kaynaklar ise, patlamanın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kampta depolanan oksijen tüplerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Patlamanın ardından kampın bulunduğu bölge Lübnan ordusu tarafından kordon altına alınırken, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) verilerine göre, patlamanın meydana geldiği kamp yaklaşık 25 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor. - BEYRUT