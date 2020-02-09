Son Dakika › Güncel › Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında - Son Dakika
Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında
6 saat önce
Lübnan'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Lübnan'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında kaldı.
Lübnan'da dün etkisini gösteren kar fırtınası, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kampında yaşayan Suriyeli mültecileri olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Arsal kampı kar altında kaldı. Fırtınadan etkilenen mülteciler zor anlar yaşarken, acil insani yardım çağrısında bulundu. Kampta yaşayan bir mülteci, ekmek ve battaniye bulamadıklarını belirterek Lübnan ve Ürdün devletine insani ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulundu. - BEYRUT
Son Dakika Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı