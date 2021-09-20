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Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı

20.09.2021 21:20
Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı, System.String[]

Lübnan'da 10 Eylül'de kurulan Necib Mikati liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı.

Lübnan'da 10 Eylül'de kurulan Necib Mikati liderliğindeki yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Mikati başbakanlığında kurulan 24 üyeli kabinenin hazırladığı eylem planını görüşme ve güven oylaması için parlamentoyu topladı.

Başbakan Mikati, kabinesinin geçen hafta onayladığı eylem planını Meclis'e sunarak, kabinesini "kurtarma hükümeti" olarak tanıttı.

Ülkeyi kurtarma ve vatandaşı günlük hayatında yaşadığı zorluklara karşı korumanın yanı sıra göçün önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Mikati, " Hükümet, hem içerde hem de dışarıdan Lübnan kurumlarına yönelik güveni geri kazanmaya çalışacak ve çöküşü durdurarak kalkınma sürecini başlatacak." dedi.

Hükümetin 2022 yılının bütçesini mali birtakım reformlarla hazırlayacağına işaret eden Mikati, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kamu çalışanlarının maaşlarını iyileştirmeye çalışacaklarına da dikkati çekti.

Güvenoyu aldıktan sonra kısa ve orta vadeli bir kurtarma programına dayalı planlama desteği için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri başlatacaklarını dile getiren Mikati, Lübnan'ın deniz sınırlarını korumak amacıyla da müzakerelere gideceklerini belirtti.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönme hakkına bağlı kalacakları ve Lübnan vatandaşlığının verilmeyeceğinin aktaran Mikati, ülkedeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri gitmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ve mülteci yüküne karşı uluslararası toplumun katkılarını talep edeceklerini dile getirdi.

Lübnan'ın Arap ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacaklarını belirten Mikati, aynı zamanda Arapları da bu zor dönemde Lübnanlıların yanında durmaya çağıracaklarını kaydetti.

Genel seçimleri zamanında yapmaya bağlı kalacaklarını söyleyen Başbakan Mikati, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı tamamlamaya önem verdiklerini aktardı.

Mikati hükümeti, Meclis'teki oylama oturumuna katılan 100 milletvekiliden 85'inin evet oyuyla güvenoyunu aldı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Hükümet, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı - Son Dakika
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