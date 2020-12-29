Öğrenciler yabancı üniversitelerin harçları dolara bağlamasını protesto etti - Son Dakika

Lübnan'da eğitim veren yabancı üniversitelerin, öğrenim harçlarını yerel para birimi yerine ABD doları üzerinden tahsil etmek istemesi protesto edildi.

Ülkenin en köklü eğitim kurumlarından Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin başkentteki yerleşkesinde toplanan onlarca öğrenci, mevcut ekonomik kriz nedeniyle yerel para biriminin karaborsada ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 80 değer kaybettiğine işaret ederek, bu uygulamaya tepki gösterdi.

Alınan sıkı güvenlik önlemleri altında gösterilerini sürdüren öğrenciler ve aileleri, ülkedeki ekonomik krizin oluşturduğu işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle öğrenim harcını karaborsadaki kur üzerinden ödeyemediklerini belirterek, Merkez Bankası'nın belirlediği resmi kur üzerinden bir taksitlendirme yapılması talebinde bulundu.

"Ailelerimiz maaşlarını yerel para birimiyle alıyor, dolarla değil"

Lübnanlı öğrenci İbrahim Bast, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenim harçlarını resmi kur üzerinden kabul etmeyen Beyrut Amerikan Üniversitesi yönetimine seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin halihazırdaki şartlarda harç taksitlerini dolarla ödeme imkanı olmadığını dile getiren Bast, "Bizler Lübnan'da yaşıyoruz ve ailelerimiz de maaşlarını yerel para birimiyle alıyor, dolarla değil." dedi.

Güvenlik güçleriyle zaman zaman gerginlik yaşayan öğrenciler, bir süre bölgedeki yolları trafiğe kapattıktan sonra, üniversite yönetiminden taleplerine olumlu yanıt alıncaya kadar eylemlerini sürdürme çağrıları yaparak dağıldı.

Lübnan'daki bazı yabancı üniversitelerin, geçen yıl 1 ABD dolarını 1500 Lübnan lirası üzerinden hesapladığı öğrenim harçlarını, bu yıl 1 ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden hesaplaması veya harçları doğrudan dolar olarak kabul etmesi tepkilere neden oluyor. Lübnanlı öğrenciler, birkaç haftadır düzenledikleri gösterilerle seslerini duyurmaya çalışıyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 80 değer kaybı yaşadı. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 1 ABD doları 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.