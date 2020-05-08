Lübnan'da okullar 28 Mayıs'ta açılacak - Son Dakika

Lübnan'da korona virüs nedeniyle eğitime ara verilen okullar 28 Mayıs'ta açılacak. Öğrencilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olduğu belirtildi.



Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tariq Al Majzoub yaptığı açıklamada, okulların 28 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağını belirtti. Eğitimin 28 Mayıs'tan temmuz ayının sonuna kadar süreceğini ifade etti. Öğrencilerin ilk önce zorunlu derslerin sınavlarına gireceği ardından seçmeli derslerin derslerin sınavlarının yapılacağını aktardı. Majzoub derslerin yapılmasının haftada 5 yerine öğretim imkanları ve derslerin telafi edilebilmesi için 6 güne çıkabileceğini söyledi.



Majzoub, Lübnan'ın eğitim çalışmalarını durduran ilk ülkelerden biri olduğunu ve tüm prosedürlerin öğrencilerin ve ailelerin sağlığına önem verilerek alındığını hatırlattı. "Vatandaşın sağlığı önceliktir" diyen Majzoub önümüzdeki hafta bilimsel ve sağlık standartlarına dayanarak okulların açılışına ilişkin tavsiyeler ve notların yayınlanacağını söyledi.



Lübnan'daki okullar 29 Şubat'tan bu yana kapalı bulunuyor. - BEYRUT