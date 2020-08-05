Lübnan'da ölü sayısı 100'e yükseldi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısının 100'e yükseldiği açıklandı.

Lübnan Kızılhaç Sözcüsü George Kittani yaptığı açıklamada, başkent Beyrut'ta patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu. Yaralananların sayısının ise 4 binden fazla olduğunu aktaran Kittani, "Yaralı sayısı nedeniyle hastaneler doldu hastaneler artık daha fazla yaralı alamıyor" dedi. Patlama nedeniyle yıkılan binalarının enkazının altında ve denizde hala kayıp kişilerin bulunduğu ifade edildi. Yerel kaynaklar, önümüzdeki saatlerde ölü sayısının daha fazla da artabileceğini söyledi.

Amonyum nitrat patladı

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi patlama nedeniyle başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti. Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn patlamaya 6 yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını belirtti. - BEYRUT