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Lübnan'da on binlerce kişi, bağımsızlık gününde yolsuzluk karşıtı yürüyüş düzenledi
6 saat önce
Lübnan'da on binlerce kişi, ülkenin bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümünde sokaklara çıktı.
Lübnan'da on binlerce kişi, ülkenin bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümünde sokaklara çıktı. Kalabalıklar yolsuzluğa karşı yürüyüş düzenledi
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:21
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