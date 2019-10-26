Son Dakika Haberleri: Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (3)
Son Dakika Güncel Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (3)

Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (3)

4 dakika önce

Lübnan'ın Trablusşam kentinde yolu kapatan hükümet karşıtı protestocular ile askerler arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'ın Trablusşam kentinde yolu kapatan hükümet karşıtı protestocular ile askerler arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde yolu kapatan hükümet karşıtı göstericiler ile yolu açmaya çalışan bir grup vatandaş arasında yaşanan gerginliğe müdahale etti.

Göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin ordudan yapılan yazılı açıklamada ise askerlerin, Beddavi bölgesinde şehirler arası yolu kapatan eylemciler ile yolu açmak isteyen vatandaşlar arasında gerginlik çıkması üzerine müdahalede bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine taş ve havai fişek saldırısına uğrayan askerlerden 5'inin yaralandığına işaret edilen açıklamada, ordu mensuplarının da eylemcileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı, daha sonra havaya gerçek mermiyle ateş açtığı ve bazı vatandaşların yaralandığı aktarıldı.

Bölgeye takviye güçler gönderilerek hayatın normale dönmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (3)

Hükümet, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:14:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]