Son Dakika Haberleri: Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı
Son Dakika Güncel Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı

Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı

51 dakika önce

Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtıLübnan, (DHA)- Lübnan'da ordu, yolları kesen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı

Lübnan, (DHA)- Lübnan'da ordu, yolları kesen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. O anlar, protestocuların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Lübnan'ın Trablusşam şehrinde ordu, devam eden hükümet karşıtı protestolarda yolları kesen protestocuların yolu açmaları için ateş açtı. Protestocular sağa sola kaçışırken, Lübnan medyasında açılan ateş sonucu birçok protestocunun yaralandığına dair haberler yer aldı.

Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı

Lübnan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
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