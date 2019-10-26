Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı
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Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtıLübnan, (DHA)- Lübnan'da ordu, yolları kesen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
Lübnan'da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı
Lübnan, (DHA)- Lübnan'da ordu, yolları kesen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. O anlar, protestocuların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Lübnan'ın Trablusşam şehrinde ordu, devam eden hükümet karşıtı protestolarda yolları kesen protestocuların yolu açmaları için ateş açtı. Protestocular sağa sola kaçışırken, Lübnan medyasında açılan ateş sonucu birçok protestocunun yaralandığına dair haberler yer aldı.
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