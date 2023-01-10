Lübnan'da parasını çekemeyen mudiler banka bastı - Son Dakika
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Lübnan'da parasını çekemeyen mudiler banka bastı

10.01.2023 13:35

Lübnan'ın Sayda ve Nebatiye kentlerinde paralarını çekemeyen iki mudi silahla banka şubelerini basarken, Sayda'daki olayda banka kapısına ateş açıldı.

Lübnan'ın Sayda ve Nebatiye kentlerinde paralarını çekemeyen iki mudi silahla banka şubelerini basarken, Sayda'daki olayda banka kapısına ateş açıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde asker olduğu belirtilen bir mudi silahla banka şubesini basmaya çalıştı. Lübnanlı mudi, bankanın giriş kapısına ateş açtı.

Olayın ardından Lübnan ordusunun söz konusu askeri gözaltına aldığı belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, şahısın içeri alınmaması üzerine elindeki tabanca ile bankanın kapısına doğru birkaç el ateş ettiği görülüyor.

Saldırı sonrası güvenlik görevlilerinin banka şubesinin kepenklerini kapattığı, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.

Lübnan'da 2022'den beri yaşanan banka baskınlarında ilk defa bir mudi tarafından ateş açılıyor.

2. silahlı baskın da Nebatiye kentinde

Lübnan'da bir başka silahlı banka baskını da ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde yaşandı.

Lübnan Mudiler Derneğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mevduatındaki parayı çekmek isteyen bir mudinin silahla Nebatiye'deki bir bankayı bastığı kaydedildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos 2022'de bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül 2022'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Banka mağdurlarından olan bağımsız milletvekili Sintiya Zarazir de 5 Ekim 2022'de, 3 senedir dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını, ameliyat masrafını karşılamak amacıyla çekmek için özel bir banka şubesini basmıştı.

Kaynak: AA
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