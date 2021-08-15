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Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı - Son Dakika

Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı

15.08.2021 10:02

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kentinde akaryakıt tankeri patladı. Lübnan Kızılhaç tarafından duyurulan patlamada ilk tespitlere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi ise yaralandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankeri patladı. Olay, Lübnan Kızılhaç tarafından duyurulurken, Kızılhaç'a bağlı 22 ekibin olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalıştığı belirtildi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 22 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kızılhaç, daha sonra yaralı sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

ORDU BİRLİKLERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Ülkenin yerel basını ise Akkar kentine bağlı Et-Telil beldesinde meydana gelen olayda Kızılhaç ekiplerinin yanı sıra ordu birlikleri, İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, sivil savunma ekipleri ile bölge sakinlerinin ölü ve yaralıların taşınmasına yardımcı olduğunu aktardı.

ESKİ BAŞBAKAN YETKİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Akkar katliamı Beyrut Limanı'ndaki katliamdan farklı değildir. Şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Her iki cinayette de insana saygı gösteren bir devlet olsaydı yetkililer istifa ederdi, Cumhurbaşkanından bu ihmalden sorumlu en son kişiye kadar. Bardak taştı artık. Lübnanlıların hayatı ve güvenlikleri tüm önceliklerin başında gelir."

SON 30 YILIN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ YAŞANIYOR

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece kalplerimiz Akkar ve Et-Telil halkıyladır. Şehitleri rahmetle anıyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ülkedeki akaryakıt krizi Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

AKARYAKIT SÜBVANSİYONUNUN KALDIRILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti. Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

ON BİNLERCE BENZİN VE MAZOTA EL KONULMUŞTU

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına dün baskınlar düzenleyerek, on binlerce litre benzin ve mazota el koymuştu.

Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı - Son Dakika Dünya


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